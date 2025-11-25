Видео
Україна
Воду в Харькове подают по графику — РФ уничтожила подстанцию

Воду в Харькове подают по графику — РФ уничтожила подстанцию

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 16:58
обновлено: 16:58
РФ атаковала подстанцию ​​Харьковоблэнерго — как подают воду
Люди набирают воду. Фото иллюстративное: УНИАН

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты атаковали подстанцию "Харьковоблэнерго". По его словам, сейчас воду подают по графику.

Об этом Игорь Терехов сообщил в комментарии журналистам во вторник, 25 ноября.

Читайте также:

Россия атаковала подстанцию "Харьковоблэнерго"

Терехов сообщил, что ночью захватчики запустили 20 ударных дронов типа Shahed, которые атаковали трансформаторную подстанцию. Город перешел на собственные схемы питания. Сейчас воду подают по графику.

"Это система "энергетического острова", которую мы создавали ранее. Коммунальные службы непрерывно работают над восстановлением водоснабжения после повреждения энергообъекта", — отметил мэр Харькова.

По его словам, сейчас около 60% харьковчан с водой, а в нескольких районах введены временные ограничения и пониженное давление из-за ремонтных работ.

Напомним, Терехов сообщил, что почти весь медицинский сектор Харькова получил повреждения в результате российских обстрелов.

А 23 ноября захватчики массированно атаковали Харьков, в результате чего погибли четыре человека. В полиции показали последствия.

война Харьков обстрелы вода Игорь Терехов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
