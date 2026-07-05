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Главная Харьков РФ снова ударила по Харькову БпЛА "Италмас": есть пострадавшие

РФ снова ударила по Харькову БпЛА "Италмас": есть пострадавшие

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Дата публикации 5 июля 2026 16:03
Харьков третий атаковал БПЛА "Италмас": двое человек пострадали
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Российские оккупанты днем в воскресенье, 5 июля, вновь атаковали Харьков ударным беспилотником, предположительно типа "Италмас". Это уже третья атака беспилотником такого типа за сегодня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и начальника отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Яциченко.

РФ знову вдарила по Харкову БпЛА "Італмас": є постраждалі - фото 1
Разрушенный потолок. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Атака на Харьков

Известно, что в результате попадания поврежден нежилой объект. В здании частично разрушено перекрытие, повреждены подвесной потолок и внутренние помещения. На полу образовалась воронка, вокруг разбросаны обломки строительных конструкций. По словам Дмитрия Яциченко, эксперты должны установить точную модель дрона и тип вооружения.

"На данный момент это уже третье попадание БПЛА подобного типа. Осколки изымаются, более подробная информация о типе вооружения и модели этого БПЛА будет предоставлена позже", — сказал он.

Также на месте показали фрагменты беспилотника. Часть корпуса изготовлена из легкого пористого материала, похожего на пенопласт. По словам прокурора, на момент осмотра места происшествия было известно о двух пострадавших.

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"На этом месте, насколько мне известно, пока двое пострадавших. Проводится осмотр места происшествия, и мы общаемся с пострадавшими", — отметил Яциченко.

В то же время, по информации мэра Игоря Терехова, дрон упал в Киевском районе города. Оба пострадавших испытали острую стрессовую реакцию.

РФ знову вдарила по Харкову БпЛА "Італмас": є постраждалі - фото 1
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

По уточненной информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате атаки пострадали 58-летний и 59-летний мужчины. Оба испытали острую стрессовую реакцию. Медики оказали им помощь на месте попадания.

РФ знову вдарила по Харкову БпЛА "Італмас": є постраждалі - фото 2
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

Третья атака на Харьков за день

Новини.LIVE сообщали, что утром 5 июля российские войска уже атаковали Харьков беспилотниками. Один из дронов, по предварительным данным также типа "Италмас", попал в дорожное покрытие возле станции метро в Киевском районе. Тогда пострадали пять человек, в том числе 18-летняя девушка. На месте работали спасатели, медики, полицейские и психологи ГСЧС.

Сегодня же под российский обстрел попал и Изюм. По данным ГСЧС, оккупанты нанесли удар по автозаправочной станции. Загорелись операторская, газозаправочная станция и автомобили. По предварительной информации спасателей, один человек погиб, ещё четверо получили ранения. На месте продолжается ликвидация последствий удара, а АЗС временно закрывают.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове после российского удара частично разрушена автозаправочная станция в Индустриальном районе. Из-за шума холодильного оборудования работники не услышали приближение беспилотника и узнали об атаке только в момент удара.

обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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