Харків втретє атакував БпЛА “Італмас”: двоє людей постраждали

Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Російські окупанти вдень у неділю, 5 липня, знову атакували Харків ударним безпілотником, попередньо типу "Італмас". Це вже третя атака безпілотником такого типу за сьогодні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та начальника відділу Харківської обласної прокуратури Дмитра Яциченка.

Зруйнована стеля. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Атака на Харків

Відомо, що внаслідок влучання пошкоджено нежитловий об'єкт. У будівлі частково зруйноване перекриття, пошкоджені підвісна стеля та внутрішні приміщення. На підлозі утворилася вирва, навколо розкидані уламки будівельних конструкцій. За словами Дмитра Яциченка, експерти мають встановити точну модель дрона та тип озброєння.

"Наразі це вже третє влучання БПЛА подібного типу. Вилучаються уламки, більш детальна інформація про тип озброєння та модель цього БПЛА буде надана пізніше", — сказав він.

Також на місці показали фрагменти безпілотника. Частина корпусу виготовлена з легкого пористого матеріалу, схожого на пінопласт. За словами прокурора, станом на час огляду місця події було відомо про двох постраждалих.

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"На цій локації, як мені відомо, наразі двоє постраждалих. Перевіряється місце події та спілкуємося з потерпілими", — зазначив Яциченко.

Водночас за інформацією міського голови Ігоря Терехова, дрон влучив у Київському районі міста. Обидва постраждалі зазнали гострої реакції на стрес.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

За уточненою інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки постраждали 58-річний та 59-річний чоловіки. Обидва зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм допомогу на місці влучання.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Третя атака на Харків за день

Новини.LIVE писали, що вранці 5 липня російські війська вже атакували Харків безпілотниками. Один із дронів, попередньо також типу "Італмас", влучив у дорожнє покриття поблизу станції метро в Київському районі. Тоді постраждали п'ятеро людей, серед яких 18-річна дівчина. На місці працювали рятувальники, медики, поліцейські та психологи ДСНС.

Сьогодні ж під російський обстріл потрапив і Ізюм. За даними ДСНС, окупанти вдарили по автозаправній станції. Загорілися операторська, газозаправна станція та автомобілі. За попередньою інформацією рятувальників, одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. На місці триває ліквідація наслідків удару, а АЗС тимчасово закривають.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові після російського удару частково зруйнована автозаправна станція в Індустріальному районі. Через шум холодильного обладнання працівники не почули наближення безпілотника й дізналися про атаку лише в момент удару.