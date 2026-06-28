РФ ударила КАБом по Харьковщине: уничтожены посевы и электросети

Разрушенное поле с кукурузой. Фото: Изюмская ГВА

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В ночь на 28 июня российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Изюмской громаде Харьковской области. В результате атаки были повреждены дома, высоковольтная линия электропередачи и уничтожена часть посевов кукурузы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Изюмскую ГВА.

Воронка от попадания управляемой авиабомбы. Фото: Изюмская ГВА

Уничтоженные посевы и поврежденные электросети

По предварительной информации ГВА, около 02:45 оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу вблизи села Бригадировка Изюмской территориальной громады. Боеприпас взорвался за пределами населенного пункта на открытой местности. В результате удара уничтожено около 0,5 гектара посевов кукурузы. Также оборваны провода высоковольтной линии электропередач.

Человек держит обломки КАБа. Фото: Изюмская ГВА

Кроме того, взрывной волной повреждены окна и крыши нескольких частных домов, расположенных неподалеку от места попадания. В настоящее время специалисты продолжают обследовать территорию и устанавливать полный масштаб разрушений. По предварительным данным, в результате российской атаки никто не пострадал.

Обстрел Харькова 28 июня

Как сообщали ранее Новини.LIVE, утром 28 июня российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником. Дрон попал в фасад многоэтажного дома в Киевском районе на уровне десятого этажа. Были повреждены окна, а 59-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. На месте работают экстренные службы.

Атака на Харьковскую область

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью 28 июня российские войска атаковали две автозаправочные станции на территории Наталиньской общины Берестинского района. По предварительным данным прокуратуры, оккупанты применили ударные беспилотники типа "Герань-2" после попаданий на обеих АЗС возникли пожары.

На одной из заправок огнем повреждены пять транспортных средств. Во время атаки на другую АЗС ранение получил 68-летний водитель грузовика, находившийся в автомобиле. Также повреждены еще два транспортных средства.

Кроме того, накануне российские оккупанты нанесли массированные удары по производственным объектам Группы "Нафтогаз" в Харьковской и Полтавской областях. Во время одной из атак был поврежден вахтовый автобус, перевозивший работников предприятия.