Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKHARKIV

Утром в четверг, 26 ноября, армия РФ атаковала Харьков. В Новобаварском районе дрон нанёс удар по многоэтажному дому. Возник пожар. Также зафиксированы попадания в Холодногорском районе.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Последствия утреннего обстрела Харькова 26 ноября

В Новобаварском районе загорелась квартира на 15-м этаже. Под завалами оказались заблокированными люди. Известно о трёх пострадавших.

Информацию о последствиях удара по Холодногорскому району ещё уточняют.

ОБНОВЛЕНО В 06:56: В результате попадания дрона в многоэтажку в Новобаварском районе один человек погиб.

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ОБНОВЛЕНО В 07:12: В квартире, в которую попал "Шахед", обнаружили тело еще одного человека.

Скриншот сообщения t.me/ihor_terekhov

Воздушная тревога утром в Харькове длилась с 05:06 до 05:53. В 05:14 Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что на Харьков летят ударные БпЛА.

Скриншот сообщения t.me/kpszsu

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что 25 ноября россияне обстреляли Златополь в Харьковской области. Пострадали двое мужчин в возрасте 43 и 60 лет. В селе Федоровка Чугуевского района в результате удара FPV-дрона по автомобилю погиб 66-летний водитель, а ещё семь человек получили ранения.

Также мы со ссылкой на главу Харьковской ОВА Синегубова писали, что в течение суток 25 ноября россияне обстреляли Харьков и шесть населенных пунктов Харьковской области. Погиб 50-летний мужчина. Пострадали 14 человек.