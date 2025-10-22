Удар РФ по детсаду в Харькове — фото последствий

Последствия атаки РФ на Харьков 22 октября 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В среду днем, 22 октября, российские оккупанты нанесли удар по детскому саду и прилегающим домам в Харькове. В результате вражеской атаки количество пострадавших продолжает расти — уже известно о девяти раненых и одном погибшем.

На месте удара РФ по Харькову побывала корреспондентка Новини.LIVE и показала последствия.

Атака РФ на детсад в Харькове — фото последствий

Сегодня днем, 22 октября, российские войска атаковали детский сад в Харькове. В результате чего один человек погиб, еще по меньшей мере девять человек получили ранения.

Последствия удара РФ по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Разрушения в результате атаки на Харьков. Фото: Новини.LIVE

"До 9 человек возросло количество пострадавших в результате российского удара БпЛА по детсаду и прилегающим домам в Холодногорском районе Харькова. Один человек погиб", — сообщили в ГСЧС.

А также отметили, что в результате обстрела Харькова повреждены магазин, кафе, офисное здание и шесть автомобилей. Возникло три очага возгораний. Самый большой из них площадью 500 кв. м — в здании детского сада. На момент удара в укрытии находилось 48 детей.

Последствия удара по детскому саду в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный детсад в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Спасатели вместе с полицейскими и волонтерами оперативно эвакуировали их в безопасное место. К ликвидации последствий российской атаки привлечены около 60 чрезвычайников, 13 единиц техники ГСЧС, психологи, пиротехники и кинологи, сотрудники полиции, медики, волонтеры и коммунальные службы города.

Пожары ликвидированы, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Разрушения в Харькове после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что днем 22 октября в Харькове раздавались мощные взрывы — россияне атаковали город.

Впоследствии стало известно, что российские войска нанесли удары по детскому саду в Харькове.