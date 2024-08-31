Полиция показала видео с нагрудных камер первых секунд после удара по Харькову

Последствия русского авиаудара по Харькову. Фото: REUTERS/Виталий Гнедый

В полиции показали видеокадры из нательных камер, на которые попали первые минуты спасательной операции в Харькове. Россияне осуществили 30 августа авиабомбардировку жилого квартала в Харькове.

Видео опубликовал в воскресенье, 31 августа, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Видео спасательной операции в Харькове

На видео видно, как сотрудники полиции оперативно помогают доставать раненых, чтобы им предоставили медицинскую помощь. Также полицейские помогли жителям Харькова эвакуироваться из заблокированных в результате авиаудара квартир.

Полиция прибыла на место вызова после авиаудара. Фото: скриншот

Авиаудар по Харькову 30 августа

Напомним, тактическая авиация Воздушно-космических сил России в пятницу, 30 августа, ударила КАБами по Индустриальному району Харькова.

Попадание зафиксировали по жилому многоквартирному дому. Также поражение зафиксировали рядом с детской площадкой, где погибли шесть человек. По последним данным, российские войска совершили пять авиационных ударов по Харькову с территории Белгородской области, используя боеприпасы УМПБ Д-30.

В Харькове сегодня объявили День траура. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки по состоянию на 31 августа уже нашли семеро погибших, пострадали 80 человек.