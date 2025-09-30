Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове снова прогремели мощные взрывы

В Харькове снова прогремели мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 18:12
Атака дронов по Харькову 30 сентября — что известно
Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

В Харькове снова прогремели мощные взрывы. Город находится под атакой российских беспилотников.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Российские дроны атаковали Харьков

Около 18:00 в городе снова были слышны мощные взрывы. Как сообщил городской голова, российские оккупанты атаковали Харьков группой "Шахедов".

Реклама

Предварительно известно, что враг попал по Холодногорскому району города.

"По предварительной информации, все шесть ударов, нанесенных врагом с шести вечера, пришлись по Холодногорскому району города. Информация о пострадавших и разрушениях — уточняется", — сообщил Терехов.

Реклама
Обстріл Харкова 30 вересня
Заявление Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на месте попадания вспыхнул большой пожар. Сейчас там уже работают бойцы ГСЧС.

Атака БпЛА на Харків 30 вересня
Заявление Олега Синегубова Фото: скриншот из Telegram

Напомним, днем 30 сентября в Харькове также раздавались взрывы. Как стало известно, армия РФ нанесла удары по Киевскому району города.

А также мы сообщали, что в результате обстрела Харьковской области получил ранения 16-летний юноша.

Харьков взрыв обстрелы дроны война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации