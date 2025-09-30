Атака дронов по Харькову 30 сентября — что известно

В Харькове снова прогремели мощные взрывы
В Харькове снова прогремели мощные взрывы. Город находится под атакой российских беспилотников.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
Российские дроны атаковали Харьков
Около 18:00 в городе снова были слышны мощные взрывы. Как сообщил городской голова, российские оккупанты атаковали Харьков группой "Шахедов".
Предварительно известно, что враг попал по Холодногорскому району города.
"По предварительной информации, все шесть ударов, нанесенных врагом с шести вечера, пришлись по Холодногорскому району города. Информация о пострадавших и разрушениях — уточняется", — сообщил Терехов.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на месте попадания вспыхнул большой пожар. Сейчас там уже работают бойцы ГСЧС.
Напомним, днем 30 сентября в Харькове также раздавались взрывы. Как стало известно, армия РФ нанесла удары по Киевскому району города.
А также мы сообщали, что в результате обстрела Харьковской области получил ранения 16-летний юноша.
