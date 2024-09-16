Сколько военных преступлений удалось разоблачить в Изюме на Харьковщине

Город Изюм. Фото: ukrainer

После деоккупации города Изюма Харьковской области прошло два года. На протяжении этого времени правоохранители вели расследование в отношении российских военных преступлений.

О результатах рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в эфире телемарафона.

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Известно, что город находился под оккупацией с начала апреля по 10 сентября 2022 года. Возле него было обнаружено одно из самых массовых захоронений.

По словам Борисенко, правоохранителям уже удалось идентифицировать 390 тел, среди которых 39 погибших — жители одного жилого дома. Людей хоронили целыми семьями, были даже случаи, когда в одной могиле находились пять-шесть тел.

Также правоохранители создали интерактивную карту, на которую нанесли места обнаружения и исчезновения людей и места обустройства блокпостов российских оккупантов.

В общей сложности на территории города и района было обнаружено восемь пыточных: к задержанным применяли пытки, физическое, психологическое и сексуальное насилие.

"Следствие продолжается. И есть уже определенные результаты. Правоохранители установили двух оккупантов, причастных к убийству украинского детского писателя Владимира Вакуленко, тело которого было обнаружено на месте массового захоронения в Изюме. Идет судебное разбирательство. Им грозит пожизненное заключение", — рассказал Борис.

Правоохранители установили личности семерых российских военных, совершивших убийство гражданских граждан в Изюмском районе. Расследуется более 4500 уголовных производств, в суд направлено 13 обвинительных актов в отношении 18 оккупантов.