Угрожал оружием, чтобы забрать авто — прокуроры установили личность боевика ДНР

Автомобиль, которым завладел террорист. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове идентифицировали террориста "ДНР", угнавшего служебный автомобиль работника Национального природного парка в Харьковской области. Боевик отобрал авто насильно, угрожая расстрелять семью владельца.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской облпрокураутры в пятницу, 30 августа.

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По данным следствия, 34-летний преступник из временно оккупированной Макеевки захватывал Купянский район и изымал имущество местного населения. В июне 2022 года фигурант совместно с другими захватчиками приехал в село Петро-Ивановка, а именно к водителю Национального природного парка "Двуречанский".

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Вооруженные боевики ворвались в дом мужчины, где он находился вместе с женой. Террорист пригрозил расстрелять супругов, если хозяин не отдаст авто.

Опасаясь за собственную жизнь и жизнь жены, мужчина отдал извергу автомобиль. Стоимость конфискованного авто составляет более полумиллиона гривен.

Решается вопрос об объявлении преступника в розыск. Также идет установление всех приспешников террориста, причастных к указанному преступлению.