Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKHARKIV

В ночь на 29 октября российские войска нанесли удар по Холодногорскому району Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информации о возможных пострадавших, масштабах разрушений и объекте, который оказался под ударом, пока нет.

Об этом написал Терехов в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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На месте вражеского удара в Харькове вспыхнул пожар

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