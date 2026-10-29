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Главная Харьков В Харькове после российского удара вспыхнул пожар

В Харькове после российского удара вспыхнул пожар

Ua ru
29 октября 2026 03:26
29 октября в Харькове враг атаковал Холодногорский район, в результате чего возник пожар facebook.com/DSNSKHARKIV
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKHARKIV

В ночь на 29 октября российские войска нанесли удар по Холодногорскому району Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информации о возможных пострадавших, масштабах разрушений и объекте, который оказался под ударом, пока нет.

Об этом написал Терехов в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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На месте вражеского удара в Харькове вспыхнул пожар

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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