В Харькове после российского удара вспыхнул пожар
Ua ru
29 октября 2026 03:26
facebook.com/DSNSKHARKIV
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKHARKIV
В ночь на 29 октября российские войска нанесли удар по Холодногорскому району Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информации о возможных пострадавших, масштабах разрушений и объекте, который оказался под ударом, пока нет.
Об этом написал Терехов в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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На месте вражеского удара в Харькове вспыхнул пожар
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