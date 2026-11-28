Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: Харьковоблэнерго и Харьковский городской совет. Фотоколлаж: Новини.LIVE

В Харькове завтра, 29 ноября, временно изменят маршруты общественного транспорта из-за работ на электросетях. Ограничения будут действовать в течение девяти часов и затронут несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов. На это время в городе запустят дополнительный автобус, который будет курсировать до железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Изменения в движении трамваев

По информации Департамента строительства и дорожного хозяйства, из-за работ "Харьковоблэнерго" с 09:00 до 18:00 трамваи № 3, 5 и 6 будут курсировать по измененным маршрутам, а трамвай № 30 временно прекратит движение.

Трамвай № 3 будет курсировать от Залютиного через улицу Полтавский Шлях, Гончаровский бульвар и улицу Москалевскую до Новожанового.

Трамвай № 5 будет курсировать от улицы Одесской через проспект Байрона, улицы Морозова и Георгия Тарасенко, площади Защитников Украины, проспекта Героев Харькова, улиц Кошкина и Георгия Тарасенко до парка Машиностроителей.

Трамвай № 6 будет курсировать от вокзала "Харьков-Пассажирский" через улицы Евгения Котляра и Полтавский путь, Гончаровский бульвар, улицы Москалевскую, Гольдберговскую и Молочную, площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова, улицу Академика Павлова, Салтовский переулок и Салтовское шоссе до 602-го микрорайона.

Изменения в движении троллейбусов

Маршрут троллейбуса № 3 временно разделят на две части.

На первом участке транспорт будет курсировать от улицы Университетской через улицу Кузнечную, Лопатинский, Соляниковский и Подольский переулки, улицу Вернадского и Аэрокосмический проспект до улицы Одесской. В обратном направлении вместо Соляниковского переулка троллейбус будет следовать по улице Кузнечной.

На втором участке троллейбус будет курсировать от улицы Одесской через проспекты Байрона, Александровский, Индустриальный и Героев Харькова до остановки "Улица Двенадцатого апреля". В обратном направлении вместо проспекта Героев Харькова транспорт будет следовать по улице Двенадцатого Апреля.

Троллейбус № 11 будет курсировать от разворотного круга "Проспект Дзюбы" до Благовещенской площади.

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Маршрут временного автобуса

На период ограничений в Харькове запустят временный автобус № 6, который будет связывать универмаг "Харьков" с Привокзальной площадью.

В направлении вокзала автобус будет курсировать от универмага "Харьков" через проспект Героев Харькова, площади Конституции, Павловскую и Сергиевскую, улицы Полтавский Шлях, Евгения Котляра, Благовещенскую, Дмитровскую, Коцарскую и Евгения Котляра до Привокзальной площади.

В обратном направлении автобус будет следовать по улицам Евгения Котляра и Полтавский Шлях, через площади Сергиевскую, Павловскую и Конституции, проспект Героев Харькова до универмага "Харьков".

Ранее мы писали, что в Харькове расширяют сеть укрытий из-за усиления атак россиян. В начале октября город уже закупил три защитных сооружения и готовился к приобретению следующих. Одно из новых укрытий установили возле остановки общественного транспорта в Пятихатках, которые регулярно подвергаются атакам российских оккупантов.

Также мы сообщали, что общественный транспорт в Харькове будет оставаться бесплатным в течение всего 2026 года. Это касается метро, трамваев, троллейбусов и муниципальных автобусов. Кроме того, харьковчанам не нужно платить за пользование муниципальными парковками.

Напомним, в Харькове продолжают восстанавливать дома и городскую инфраструктуру, поврежденные россиянами. По состоянию на июль с начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили более 14 тысяч зданий, из которых около 10 тысяч — жилые. Энергетики, коммунальщики и спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов, а город привлекает международных партнеров к финансированию восстановления.