Россия атаковала Харьков: повреждены 26 домов и пострадали люди

Россия атаковала Харьков: повреждены 26 домов и пострадали люди

Дата публикации 19 мая 2026 05:55
Спасатели. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

Россияне во вторник утром, 19 мая, в очередной раз нанесли удары по Харькову. Под удар вражеских дронов попали частные дома, из-за чего произошли пожары и уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского горсовета.

Первые последствия ватки РФ утром 19 мая

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что россияне примерно в 05:18 снова атаковали Новобаварский район города. В результате попадания загорелись частные дома.

"В Новобаварском районе, из-за удара вражеского дрона, горят два частных дома, еще более десяти повреждены", — говорится в одном из сообщений.

Позже Терехов уточнил, что из одного из домов были спасены два человека. Еще один человек может находиться под завалами.

Однако еще через некоторое время мэр проинформировал о точных последствиях вражеской атаки.

"Вследствие двух вражеских ударов по Новобаварскому району, есть трое пострадавших, в той или иной степени повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка", — написал Терехов.

Обстріл Харкова 19 травня - пошкоджені 25 приватних будинків
Посты Терехова о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 19 мая россияне тоже атаковали Харьков. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, после чего возник пожар.

Также мы писали, что Харьков оказался под ударами еще и в ночь на 16 мая. Тогда враг атаковал несколько районов, было зафиксировано поврежденную гражданскую инфраструктуру и пострадали люди.

Харьков война в Украине пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
