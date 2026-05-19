Россияне нанесли удары по Харькову: в городе возник пожар
Российские оккупанты в ночь на 19 мая атаковали Харьков дронами. Под удар попали по меньшей мере два района, из-за чего в городе возник пожар.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского горсовета.
Первые последствия обстрела Харькова в ночь на 19 мая
В своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что враг атаковал Холодногорский и Новобаварский районы города. В частности, во втором районе уже известно о последствиях:
"Враг атаковал объект гражданской инфраструктуры. На месте попадания возник пожар. Работают все соответствующие службы", — написал Терехов.
Кроме того, глава ОВА Олег Синегубов тоже подтвердил информацию в Новобаварском районе Харькова, отметив, что спасатели уже ликвидируют последствия.
