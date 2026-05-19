Россияне нанесли удары по Харькову: в городе возник пожар

Пожарный тушит огонь.

Российские оккупанты в ночь на 19 мая атаковали Харьков дронами. Под удар попали по меньшей мере два района, из-за чего в городе возник пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Первые последствия обстрела Харькова в ночь на 19 мая

В своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что враг атаковал Холодногорский и Новобаварский районы города. В частности, во втором районе уже известно о последствиях:

"Враг атаковал объект гражданской инфраструктуры. На месте попадания возник пожар. Работают все соответствующие службы", — написал Терехов.

Кроме того, глава ОВА Олег Синегубов тоже подтвердил информацию в Новобаварском районе Харькова, отметив, что спасатели уже ликвидируют последствия.

Посты Терехова и Синегубова. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 16 мая тоже атаковали Харьков ударными дронами. Под ударами тоже были несколько районов города, повреждена гражданская инфраструктура и пострадали люди.

Также мы писали, что 14 мая оккупанты тоже атаковали несколько районов Харькова. В частности, в Шевченковском районе за помощью медиков обратились более 10 человек.