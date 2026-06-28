Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове: пострадала женщина

Поврежденное многоэтажное здание. Фото: Харьковская ОВА

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В Харькове в результате российской атаки с использованием беспилотника зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом в Киевском районе города. Ударный дрон поразил здание, последствия атаки в настоящее время уточняются.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Каковы последствия атаки на Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло между 7 и 8 этажами многоквартирного дома. Предварительно, пострадавших не было.

Последствия российской атаки. Фото: скриншот

Впоследствии стало известно, что 59-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию в результате обстрела. Медики оказали ей необходимую помощь на месте.

Последствия российской атаки. Фото: скриншот

По уточненной информации, беспилотник попал в фасад дома на уровне 10-го этажа, в результате чего было повреждено остекление окон.

Последствия российской атаки. Фото: скриншот

Спасатели и другие службы продолжают работу на месте инцидента.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 26 июня российские войска атаковали Харьков с помощью FPV-дрона. Вражеский беспилотник попал в крышу одной из автозаправочных станций в Шевченковском районе города.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска пытаются нарастить интенсивность боевых действий на Волчанском направлении в Харьковской области. В то же время украинские военные отмечают, что эти попытки сопровождаются значительными потерями противника в технике и живой силе. Также отмечается изменение характера боев из-за более активного применения беспилотников.