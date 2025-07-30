Ночной обстрел Харькова 30 июля — фоторепортаж последствий атаки РФ

Разрушения и разбитые авто — фото последствий удара по Харькову
Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 11:08
Последствия российского обстрела Харькова 30 июля. Фото: Новини.LIVE
Российские оккупанты в ночь на 30 июля атаковали Харьков. Повреждения зафиксированы в Шевченковском районе города.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
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Последствия обстрела Харькова 30 июля
В результате российского обстрела загорелись три автомобиля, автомойка и пристройка к зданию.
Кроме того, оккупанты повредили жилые дома, магазины и транспорт. Из-за вражеского удара ранения получили три человека.
Напомним, 30 июля оккупанты снова нанесли удары по Харькову. Мэр Игорь Терехов рассказал подробности.
А 29 июля захватчики обстреляли Боровскую громаду Харьковской области. В результате атаки погибли пять человек.
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