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СБУ разоблачила в Харькове поклонницу "русского мира": женщина в интернете поддерживала войну

25 апреля 2023 16:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
СБУ разоблачила в Харькове поклонницу "русского мира": женщина в интернете поддерживала вооруженную агрессию РФ
Сотрудник Службы безопасности Украины. Фото: Facebook/Служба безопасности Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

55-летняя харьковчанка репостила на личную страницу в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" антиукраинские публикации и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Среди распространенных женщиной сообщений "Харьков — русский огород! А Россия не нападала на Харьков. Она просто вернулась домой" и "Если бы военная операция не началась, то танки были бы в Белгороде!".

"Также харьковчанка на своей странице публично призвала к поддержке вооруженных формирований, оккупационной администрации государства-агрессора и к сотрудничеству с ними" , — рассказывают в СБУ.

Обыск СБУ в квартире интернет-агитатора. Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

Лингвистическим исследованием установлено, что в предоставленных материалах содержатся публичные отрицания воплощения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Интернет-агитатор, поддерживавший вооруженную агрессию России, разоблачили киберспециалисты СБУ.

В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Харьковской области депутату, возглавившему село в оккупации, объявили о подозрении. Во время оккупации села Подвысокое Изюмского района местная депутат добровольно согласилась работать на врагов.

Также мы рассказывали, что контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу осведомителей ФСБ во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области. Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона.

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