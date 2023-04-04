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СБУ установила трех российских военных, которые на Харьковщине изнасиловали девушку

4 апреля 2023 18:09
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
СБУ установила трех российских военных, которые на Харьковщине изнасиловали девушку
Злоумышленники входят в состав 99-го артиллерийского полка из России.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Служба безопасности вместе с прокурорами собрали доказательства еще одного военного преступления российских захватчиков против мирных жителей на востоке Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Материалы следствия

По данным следствия, в прошлом году оккупанты пришли в дом, где с семьей проживала девушка. Сначала они угрожали людям оружием, а затем начали стрельбу из автоматов в сторону хозяйственных помещений. После этого они отдали им все средства связи для проверки. Убедившись, что это гражданское население, русские военные покинули домовладение.

Однако уже вечером в этот же день они вернулись, приказали родственникам девушки оставаться дома, а пострадавшую силой посадили в БТР и увезли ее в один из домов, где их ожидал командир.

"Они закрыли девушке глаза капюшоном, чтобы она не понимала, куда ее везут и не запомнила маршрут. По дороге российские военные обнажали девушку. Когда они прибыли в дом, где находился 43-летний командир, оккупанты по очереди насиловали девушку. При этом российский командир сказал своим подчиненным, что он будет делать это первым" , - рассказывают правоохранители.

После деоккупации девушка обратилась в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности насильников.

Установка обидчиков

Правоохранители идентифицировали троих военных преступников. Это 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ и двое его подчиненных: 20-летний рядовой, бывший водитель, и 24-летний младший сержант отделение командно-боевой машины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем злоумышленникам по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению места нахождения фигурантов и привлечению их к ответственности.

Напомним, что в Харьковской области расследуется более 13 300 военных преступлений . По результатам расследования сообщено о подозрении 32 российским военнослужащим, из них: 27 военных РФ, два наемника частной военной компании и два участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР". В суд направлены четыре обвинительных акта в отношении восьми человек, уже вынесены приговоры в отношении семи оккупантов.

Также мы писали о том, что СБУ разоблачила настоятеля храма, благословляющего оккупантов в Харьковской области.

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