СБУ установила трех российских военных, которые на Харьковщине изнасиловали девушку
Служба безопасности вместе с прокурорами собрали доказательства еще одного военного преступления российских захватчиков против мирных жителей на востоке Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Материалы следствия
По данным следствия, в прошлом году оккупанты пришли в дом, где с семьей проживала девушка. Сначала они угрожали людям оружием, а затем начали стрельбу из автоматов в сторону хозяйственных помещений. После этого они отдали им все средства связи для проверки. Убедившись, что это гражданское население, русские военные покинули домовладение.
Однако уже вечером в этот же день они вернулись, приказали родственникам девушки оставаться дома, а пострадавшую силой посадили в БТР и увезли ее в один из домов, где их ожидал командир.
"Они закрыли девушке глаза капюшоном, чтобы она не понимала, куда ее везут и не запомнила маршрут. По дороге российские военные обнажали девушку. Когда они прибыли в дом, где находился 43-летний командир, оккупанты по очереди насиловали девушку. При этом российский командир сказал своим подчиненным, что он будет делать это первым" , - рассказывают правоохранители.
После деоккупации девушка обратилась в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности насильников.
Установка обидчиков
Правоохранители идентифицировали троих военных преступников. Это 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ и двое его подчиненных: 20-летний рядовой, бывший водитель, и 24-летний младший сержант отделение командно-боевой машины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем злоумышленникам по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц).
СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению места нахождения фигурантов и привлечению их к ответственности.
Напомним, что в Харьковской области расследуется более 13 300 военных преступлений . По результатам расследования сообщено о подозрении 32 российским военнослужащим, из них: 27 военных РФ, два наемника частной военной компании и два участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР". В суд направлены четыре обвинительных акта в отношении восьми человек, уже вынесены приговоры в отношении семи оккупантов.
Также мы писали о том, что СБУ разоблачила настоятеля храма, благословляющего оккупантов в Харьковской области.