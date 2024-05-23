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СБУ задержала агента ФСБ, вербовавшего заключенных для диверсий в Харьковской области

23 мая 2024 12:47
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Харькове задержан агент ФСБ
Задержание злоумышленника силами СБУ. Фото: СБУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Харькове спецназовцы Службы безопасности Украины задержали подозреваемого, который должен был вербовать заключенных для диверсионной деятельности в регионе. Сам мужчина находился в тюрьме и готовился к выходу на свободу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 23 мая.

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"Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку фсб сформировать собственную агентурную сеть на Харьковщине. Злоумышленники должны были способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп для захвата стратегических объектов региона. Для выполнения этой задачи оккупанты привлекли своего агента - заключенного из мест вскоре должен был выйти на свободу", — заявили в ведомстве.

Как сообщает следствие, фигурант вербовал других осужденных, у которых также истек срок отсидки в тюрьме. После освобождения они должны были разъехаться по Харькову и районам города, отслеживать наличие и геолокацию украинских блокпостов и передавать координаты россиянам. Также злоумышленники должны были передавать координаты жизненно важных предприятий и объектов города.

"Установлено, что заключенный был завербован ФСБ, когда с 2012 года отбывал "срок" на временно оккупированной части территории Луганской области. До начала полномасштабного вторжения России его перевели в исправительную колонию в Харьковской области как жителя подконтрольной территории Украины", — рассказали представители СБУ.

В настоящее время преступник получил подозрение в государственной измене. Он задержан, устанавливаются его сообщники.

Ранее СБУ сообщила о подозрении бежавшему в Россию бывшему украинскому продюсеру Юрию Бардашу, который регулярно поддерживает армию РФ и призывает захватить украинские территории.

Напомним, СБУ задержала российского информатора, который проявлял возле Волчанска позиции тяжелой украинской артиллерии и передавал координаты россиянам.

СБУ
ВСУ
Харьков
ФСБ
заключенные
диверсия
война в Украине
Россия

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