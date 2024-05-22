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СБУ задержала российского информатора, который готовил оккупацию Волчанска

22 мая 2024 11:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области задержали информатора РФ, который готовил оккупацию Волчанска
Сотрудник СБУ и задержанный фигурант. Фото: t.me/SBUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала информатора российского Главного разведывательного управления, готовившего оккупацию Волчанска в Харьковской области. Больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии украинских защитников, которая держит под огневым контролем штурмовые группы захватчиков, пытающихся захватить город.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в среду, 22 мая.

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В СБУ отметили, чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего информатора — местного предпринимателя. Под видом решения коммерческих вопросов он объезжал прифронтовую местность, где скрыто фиксировал координаты украинских войск.

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант, помогавший российской разведке
Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: t.me/SBUkr

К тому же злоумышленник использовал своих коллег и знакомых, у которых выведывал "нужную" информацию во время бытовых разговоров. В дальнейшем фигурант обобщал полученные сведения и говорил их в голосовых сообщениях для российской разведки.

"Отчитываясь" оккупантам, их соратник подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. Полученные разведданные агрессор планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов. Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского информатора и задержали его", — говорится в сообщении.

К тому же сотрудники СБУ провели дополнительные меры по обеспечению позиций украинских войск.

Правоохранители объявили задержанному о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности. Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит до восьми лет заключения.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, благодаря доказательной базе Службы безопасности сели за решетку участники действующей на Харьковщине агентурной сети Федеральной службы безопасности России. Злоумышленники готовили ракетные удары по базам спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также СБУ задержала информатора российских захватчиков. Он способствовал подготовке "прорыва" вражеских войск на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области.

СБУ
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