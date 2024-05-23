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СБУ затримала агента ФСБ, який вербував ув'язнених для диверсій на Харківщині

23 травня 2024 12:47
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Харкові затримали агента ФСБ
Затримання зловмисника силами СБУ. Фото: СБУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Харкові спецпризначенці Служби безпеки України затримали підозрюваного, який повинен був вербувати ув'язнених для диверсійної діяльності в регіоні. Сам чоловік перебував у в'язниці та готувався до виходу на волю.

Про це повідомила пресслужба СБУ в четвер, 23 травня. 

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Завербований агент ФСБ в українській колонії 

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу фсб сформувати власну агентурну мережу на Харківщині. Зловмисники мали сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп для захоплення стратегічних об’єктів регіону.Для виконання цього завдання окупанти залучили свого агента – в’язня з місцевої виправної колонії, який невдовзі мав вийти на волю", — заявили у відомстві.

Як повідомляє слідство, фігурант вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін відсидки у в'язниці. Після звільнення вони повинні були роз'їхатись по Харкову та районах міста, відслідковувати наявність та геолокацію українських блокпостів та передавати координати росіянам. Також зловмисники повинні були передавати координати життєвоважливих підприємств та об'єктів міста.

"Встановлено, що ув’язнений був завербований фсб, коли з 2012 року відбував "строк" на тимчасово окупованій частині території Луганщини. До початку повномасштабного вторгнення рф його перевели до виправної колонії на Харківщині як мешканця підконтрольної території України", — розповіли представники СБУ.

Наразі злочинцю повідомлено про підозру у державнй зраді. Його затримано, встановлюються його спільники. 

Раніше СБУ повідомила про підозру колишньому українському продюсеру Юрію Бардашу, який втік у Росію та регулярно підтримує армію РФ і закликає захопити українські території. 

Нагадаємо, СБУ затримала російського інформатора, який виявляв біля Вовчанська позиції важкої української артилерії та передавав координати росіянам.

СБУ
ЗСУ
Харків
ФСБ
ув'язнені
диверсія
війна в Україні
Росія

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