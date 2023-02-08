СБУ задержала корректировщика ракетного удара рф по Харькову 5 февраля

Мужчина корректировал удары рф по городу 5 февраля

Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня по Харькову. Агент рф передавал данные оккупантам о местах дислокации ВСУ и объектах критической инфраструктуры.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Как предатель корректировал удары по городу

По информации правоохранителей, задержанный агент рф причастен к обстрелам Харькова 5 февраля. Тогда в результате вражеских прилетов погибли мирные жители, также была разрушена гражданская инфраструктура города.

Так, по данным следствия, корректировщиком оказался местный житель, сотрудничавший с российской военной разведкой.



Предатель фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харькова и передавал их представителям врага. Затем оккупанты использовали указанные локации как потенциальные цели для ракетных атак.

"СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента, его причастность к недавним ракетным атакам на жилой дом и высшее учебное заведение Харькова, а также установили его российских кураторов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина вел коммуникацию с оккупантами через электронные каналы связи. На "задачу" предатель отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь, как он думал, избежать отслеживания. Но задержали агента непосредственно во время выполнения очередного задания врага — сбора информации о результатах ракетных обстрелов одного из высших учебных заведений города.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине. В результате повреждены жилые дома, предприятие и больница.