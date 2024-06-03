Секретарь СНБО считает, что Россия использует опыт в Алеппо для атак на Харьков

Секретарь СНБО Александр Литвиненко. Фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что Россия настроена на длительную войну. В самом худшем случае враг может применить в Харькове такую же стратегию, как когда-то против сирийского Алеппо.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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По словам Литвиненко, в 2016 году в Алеппо российская авиация разрушила системы электро- и водоснабжения, а также разбомбила больницы и школы. В результате население города сократилось до трети от довоенного уровня.

"Они просто вытеснили людей. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", — отметил он.

Отметим, что во время начавшейся в 2012 году сирийской гражданской войны Алеппо стало ключевым местом боевых действий. В 2016 году в конфликт вмешалась Россия и оказала поддержку режиму Башара Асада.

Ранее в Третьей штурмовой бригаде подсчитали количество ликвидированных оккупантов на Харьковском направлении. Так, за неделю враг потерял 600 военных убитыми и ранеными.

Кроме того, около 70% города Волчанск Харьковской области находится под контролем ВСУ. В городе и в его окрестностях продолжаются жесткие бои.