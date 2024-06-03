Секретар РНБО вважає, що Росія використає досвід в Алеппо для атак на Харків

Секретар РНБО Олександр Литвиненко. Фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив, що Росія налаштована на довготривалу війну. У найгіршому випадку ворог може застосувати в Харкові таку ж стратегію, як колись проти сирійського Алеппо.

Про це пише The Wall Street Journal.

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За словами Литвиненка, у 2016 році в Алеппо російська авіація зруйнувала системи електро- та водопостачання, а також розбомбила лікарні та школи. Внаслідок цього населення міста скоротилося до третини від довоєнного рівня.

"Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова", — зауважив він.

Зазначимо, що під час сирійської громадянської війни, що розпочалася у 2012 році, Алеппо стало ключовим місцем бойових дій. У 2016 році у конфлікт втрутилася Росія й надала підтримку режиму Башара Асада.

Раніше у Третій штурмовій бригаді підрахували кількість ліквідованих окупантів на Харківському напрямку. Так, протягом тижня ворог втратив 600 військових вбитими та пораненими.

Крім того, близько 70% міста Вовчанськ Харківської області знаходиться під контролем ЗСУ. У місті та на його околицях продовжуються жорсткі бої.