Секретар РНБО вважає, що Росія використає досвід в Алеппо для атак на Харків

Секретар РНБО назвав найгірший сценарій для Харкова
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив, що Росія налаштована на довготривалу війну. У найгіршому випадку ворог може застосувати в Харкові таку ж стратегію, як колись проти сирійського Алеппо.
Про це пише The Wall Street Journal.
Сирійський досвід для Харкова
За словами Литвиненка, у 2016 році в Алеппо російська авіація зруйнувала системи електро- та водопостачання, а також розбомбила лікарні та школи. Внаслідок цього населення міста скоротилося до третини від довоєнного рівня.
"Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова", — зауважив він.
Зазначимо, що під час сирійської громадянської війни, що розпочалася у 2012 році, Алеппо стало ключовим місцем бойових дій. У 2016 році у конфлікт втрутилася Росія й надала підтримку режиму Башара Асада.
Раніше у Третій штурмовій бригаді підрахували кількість ліквідованих окупантів на Харківському напрямку. Так, протягом тижня ворог втратив 600 військових вбитими та пораненими.
Крім того, близько 70% міста Вовчанськ Харківської області знаходиться під контролем ЗСУ. У місті та на його околицях продовжуються жорсткі бої.
Читайте Новини.LIVE!