Взрывы в Харькове сейчас 16 мая — Терехов предупреждает горожан об опасности

Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: twitter.com/ukraine_map

Взрывы в Харькове сейчас 16 мая раздались во время атаки ударных беспилотников. Местные жители призывают быть осторожными, возможны повторные взрывы.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 16 мая

"Харьков — осторожно! В городе уже был слышен взрыв, возможны еще: Харьков находится под атакой шахедов", — отметил Терехов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в городе работают силы ПВО. Он призвал горожан не выходить из укрытий.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Кроме того, по последней информации, обнаружили попадание в Холодногоровском районе города. Загорелся пожар.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

В настоящее время часть Украины облепила воздушная тревога. Речь идет о таких областях:

Харьковская,

Полтавская,

Сумская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Запорожская,

Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские захватчики обстреливали Харьков и ночью, 16 мая. Раздавались сильные взрывы.

Также Синегубов рассказал, что под прицелом врага за минувшие сутки в Харьковской области оказались преимущественно жилые дома, медицинское учреждение и здание общежития. В результате атак 13 человек получили ранения, еще один человек погиб.