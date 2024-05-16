Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow "Шахеды" атакуют Харьков — громкие взрывы в городе arrow

"Шахеды" атакуют Харьков — громкие взрывы в городе

16 мая 2024 23:26
обновлено: 23:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Харькове сейчас 16 мая — Терехов предупреждает горожан об опасности
Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: twitter.com/ukraine_map
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 16 мая раздались во время атаки ударных беспилотников. Местные жители призывают быть осторожными, возможны повторные взрывы.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 16 мая

"Харьков — осторожно! В городе уже был слышен взрыв, возможны еще: Харьков находится под атакой шахедов", — отметил Терехов.

Взрывы в Харькове сейчас 16 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в городе работают силы ПВО. Он призвал горожан не выходить из укрытий.

Взрывы в Харькове сейчас 16 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Кроме того, по последней информации, обнаружили попадание в Холодногоровском районе города. Загорелся пожар.

Последствия атаки на Харьков сейчас 16 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

В настоящее время часть Украины облепила воздушная тревога. Речь идет о таких областях:

  • Харьковская,
  • Полтавская,
  • Сумская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Херсонская.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня 16 мая
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские захватчики обстреливали Харьков и ночью, 16 мая. Раздавались сильные взрывы.

Также Синегубов рассказал, что под прицелом врага за минувшие сутки в Харьковской области оказались преимущественно жилые дома, медицинское учреждение и здание общежития. В результате атак 13 человек получили ранения, еще один человек погиб.

Харьков
взрыв
беспилотники
Харьковская область
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
воздушная тревога
опасность
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ