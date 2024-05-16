Взрывы в Харькове сейчас 16 мая — Терехов предупреждает горожан об опасности

"Шахеды" атакуют Харьков — громкие взрывы в городе
Взрывы в Харькове сейчас 16 мая раздались во время атаки ударных беспилотников. Местные жители призывают быть осторожными, возможны повторные взрывы.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 16 мая
"Харьков — осторожно! В городе уже был слышен взрыв, возможны еще: Харьков находится под атакой шахедов", — отметил Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в городе работают силы ПВО. Он призвал горожан не выходить из укрытий.
Кроме того, по последней информации, обнаружили попадание в Холодногоровском районе города. Загорелся пожар.
В настоящее время часть Украины облепила воздушная тревога. Речь идет о таких областях:
- Харьковская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Херсонская.
Напомним, что российские захватчики обстреливали Харьков и ночью, 16 мая. Раздавались сильные взрывы.
Также Синегубов рассказал, что под прицелом врага за минувшие сутки в Харьковской области оказались преимущественно жилые дома, медицинское учреждение и здание общежития. В результате атак 13 человек получили ранения, еще один человек погиб.
Читайте Новини.LIVE!