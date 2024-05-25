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Шесть погибших, 60 раненых и почти два десятка пропавших без вести — последствия атаки по Харькову

25 мая 2024 23:41
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Шесть погибших, 60 раненых и почти два десятка пропавших без вести — последствия атаки по Харькову
Разрушение в результате обстрелов Харькова 25 мая. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

По состоянию на вечер субботы, 25 мая, известно, что в результате вражеских обстрелов Харькова в течение дня пять человек погибли, а 39 получили ранения. Еще 17 граждан сейчас числятся как пропавшие без вести.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры

Итоги вражеских обстрелов Харькова 25 мая

По состоянию на 23:13, по данным прокуратуры, известно о пяти погибших и 39 раненых в результате удара, который оккупанты около 16:00 нанесли по гипермаркету в Харькове. Еще 17 человек считаются без вести пропавшими.

В результате удара по центру Харькова травмы получили 20 человек, среди них несовершеннолетний, 11 мужчин и восемь женщин.

Также в прокуратуре отметили, что после выяснения всех анкетных данных пострадавших оказалось, что несовершеннолетнему парню, пострадавшему в результате обстрела центра города, 14 лет, а не 13, как сообщалось ранее.

На странице прокуратуры опубликовали видео с коптера.

На этих кадрах зафиксировано разрушение города в результате вражеских обстрелов.

Напомним, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет. На момент обстрела внутри здания могло быть до 200 человек.

Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень.

Харьковская область
обстрелы
прокуратура
Харьков

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