Шість загиблих, 60 поранених та майже два десятки зниклих безвісти — наслідки атаки по Харкову

Руйнування внаслідок обстрілу Харкова 25 травня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Станом на вечір суботи, 25 травня, відомо, що внаслідок ворожих обстрілів Харкова протягом дня п'ятеро людей загинули, а 59 отримали поранення. Ще 17 громадян наразі значаться як зниклі безвісти.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Скриншот повідомення Харківської обласної прокуратури

Підсумки ворожих обстрілів Харкова 25 травня

Станом на 23:13, за даними прокуратури, відомо про п'ятьох загиблих та 39 поранених унаслідок удару, який окупанти близько 16:00 завдали по гіпермаркету в Харкові. Ще 17 людей вважаються безвісти зниклими.

Унаслідок удару по центру Харкова травми отримали 20 людей, серед них неповнолітній, 11 чоловіків та вісім жінок.

Також у прокуратурі зазначили, що після зʼясування всіх анкетних даних постраждалих виявилося, що неповнолітньому хлопцю, який постраждав унаслідок обстрілу центра міста, 14 років, а не 13, як повідомляли раніше.

На сторінці прокуратури опублікували відео з коптера.

На цих кадрах зафіксовано руйнування міста внаслідок ворожого обстрілу.

Нагадаємо, у Харкові у суботу, 25 травня, пролунали вибухи. Окупанти влучили в будівельний гіпермаркет. На момент обстрілу всередині будівлі могло бути до 200 осіб.

Також ми повідомляли, що один із ворожих ударів прийшовся по Центральному парку міста. Унаслідок обстрілу центру Харкова важких травм зазнав неповнолітній хлопець.