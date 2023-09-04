Школьников становится больше: в Харькове началось обучение в метро

Учебный класс в метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в школьных классах, которые обустроили в харьковской подземке, прошли первые занятия. Более тысячи школьников сели за парты в метро, ​​а еще один класс, 61-й, был сформирован практически в последний момент.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

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Обучение в метрополитене

С начала сентября в Харькове началось офлайн-обучение учащихся в помещениях станций метрополитена. Учебный процесс проходит в две смены: первая начинается в 9:00, вторая в 13:00.

На станции "Университет", расположенной в центре Харькова, в первую смену учатся только первоклассники. Педагог-организатор Наталья рассказывает, что в первый учебный день ребята пришли с хорошим настроением.

"Понятно, что им тяжело потому, что они не посещали садик. Но дети очень рады, что они могут пообщаться, подержать друг друга за ручку", — рассказывает преподаватель.

Учебный класс в метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Для всех классов сейчас отведено по три урока. Меньшим преподают письмо, математику, чтение и творческие занятия, а для средних и старших классов — математику, украинский язык и литературу, историю Украины.

Первый день обучения в метро Харькова начался вовремя, 60% учащихся привезли на автобусах, еще 40% в классы привели родители самостоятельно. Мать первоклассницы Яна рассказывает, что записать ребенка в такие классы было ее сознательным выбором.

"Я хотела, чтобы у ребенка был хоть какой-то опыт общения с учителями, с другими детьми. Потому что онлайн-занятия не полностью удовлетворяют потребности ребенка", — рассказывает харьковчанка.

Учебный класс в метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Безопасность детей

Министр МВД Украины Игорь Клименко также посетил школьные классы в подземке. Он отметил, что для обеспечения детей во время учебы в метро на станции работают полицейские и спасатели. Он рассказал, что это новая реальность, которую вряд ли можно было бы представить раньше, и подчеркнул важность обеспечения безопасности детей во время учебы в подземке. Также патрульные будут сопровождать школьные автобусы при перевозке учащихся из отдаленных районов города.

"Дети непременно должны учиться. А мы, взрослые, должны создать для них безопасные условия и как можно быстрее победить врага", — отметил министр.

Учебный класс в метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Желающих становится больше

В Харькове был создан еще один класс, который будет учиться в смешанном формате – учащиеся будут посещать часть своих уроков в метрополитене.

Терехов отметил, что в настоящее время в метро планируют обучать "чуть больше тысячи школьников, но есть возможность еще на 10% дополнить" .

"Увеличилось количество классов, которые будут учиться в метро, ​​их теперь 61, но у нас есть еще возможность продолжать, надеемся, что у нас будет 68 классов. Будем продолжать такой опыт. Есть запрос у учеников, родителей, когда они увидели условия", – рассказал мэр Терехов.

Напомним, что в Харькове организовали обучение в метро . В харьковской подземке обустроили 17 таких классов, они находятся на пяти станциях метро.

Также мы писали о том, что в Харькове провели праздник Первого звонка в метрополитене .