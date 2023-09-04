Школярів стає більше: у Харкові розпочалось навчання у метро

Навчальний клас у метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні у шкільних класах, які облаштували у харківській підземці, пройшли перші заняття. Понад тисячу школярів сіли за парти у метро, ​​а ще один клас, 61-ий, був сформований практично в останній момент.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Навчанння у метрополітені

З початку вересня в Харкові розпочалося офлайн-навчання учнів у приміщеннях станцій метрополітену. Навчальний процес відбувається у дві зміни: перша починається о 9:00, друга о 13:00.

На станції "Університет", розташованій у центрі Харкова, у першу зміну навчаються лише першокласники. Педагог-організатор Наталія розповідає, що в перший навчальний день діти прийшли з гарним настроєм.

"Зрозуміло, що їм важко тому, що вони не відвідували садочок. Але діти дуже раді, що вони можуть поспілуватись, потримати одне одного за ручку", — розповідає викладач.

Навчальний клас у метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Для всіх класів зараз виконайте по три уроки. Найменшим виділяють письмо, математику, читання та творчі заняття, а для середніх і старших класів — математику, українську мову та літературу, історію України.

Перший день навчання у метро Харкова розпочався вчасно, 60% учнів привезли на автобусах, ще 40% до класів привели батьки самостійно. Мати першокласниці Яна розповідає, що записати дитину в такі класи було її свідомим вибором.

"Я хотіла аби у дитини був хоч якийсь досвід спілкування з вчителями, з іншими дітьми. Тому що онлайн-заняття не повністю задовольняють потреби дитини", — розповідає харків'янка.

Навчальний клас у метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Безпека дітей

Міністр МВС України Ігорь Клименко також, сьогодні відвідав шкільні класи у підземці. Він зазначив, що для забезпечення дітей під час навчання в метро на станції працюють поліцейські та рятувальники. Він зауважив, що це нова реальність, яку навряд чи можна було б уявити раніше, і підкреслив важливість забезпечення безпеки дітей під час навчання в підземці. Також патрульні будуть супроводжувати шкільні автобуси під час перевезення учнів із віддалених районів міста.

"Діти неодмінно мають навчатися. А ми, дорослі, маємо створити для них безпечні умови та якнайшвидше перемогти ворога", — зауважив міністр.

Навчальний клас у метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Бажаючих стає більше

У Харкові було створено ще один клас, який буде навчатися у змішаному форматі — учні відвідуватимуть частину своїх уроків у метрополітені. Загалом ще можуть набрати сім таких класів.

Терехов зазначив, що на цей час у метро планують навчати "трохи більше тисячі школярів, але є можливість ще на 10% доповнити".

"Збільшилась кількість класів, які вчитимуться в метро, їх тепер 61, але у нас є ще можливість продовжувати, маємо надію, що у нас буде 68 класів. Будемо продовжувати такий досвід. Є запит в учнів, батьків, коли вони побачили умови", — розповів мер Терехов.

Нагадаємо, що у Харкові організували навчання у метро. Загалом у харківській підземці облаштували 17 таких класів, вони знаходяться на п'яти станціях метро.

Також ми писали про те, що у Харкові провели свято Першого дзвоника у метрополітені .