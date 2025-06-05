Атака "Шахедами" на Харьков 5 июня — фото последствий

Поврежденный дом в Слободском районе Харькова. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 5 июня Харьков подвергся очередной массированной атаке дронов-камикадзе. Враг нанес по меньшей мере шесть ударов, два из которых пришлись непосредственно на многоэтажные жилые дома в Слободском районе.

Корреспондент Новини.LIVE побывали на месте прилетов.

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В одном из домов обломки вражеского беспилотника пробили стены, а часть двигателя "Шахеда" оказалась в коридоре квартиры. Хозяева на тот момент были дома, но выжили только потому, что находились в другой комнате. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал это настоящим чудом.

По состоянию на утро, 5 июня, известно о 13 пострадавших, среди них — двое детей. Терехов отметил, что это не были удары по военным объектам — целью стали исключительно жилые районы города.

В результате атаки в Слободском районе повреждены семь многоэтажек. Во дворах полностью выгорели четыре автомобиля.

Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

Напомним, в ночь на 5 июня в Харькове прогремели сильные взрывы, в городе возникло сразу несколько пожаров.

В Харьковской ОГА показали фото первых последствий, которые обнаружили экстренные службы при оказании помощи в Харькове после атак.