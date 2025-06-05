Атака "Шахедами" на Харків 5 червня — фото наслідків

Пошкоджений будинок у Слобідському районі Харкова. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 5 червня Харків зазнав чергової масованої атаки дронів-камікадзе. Ворог завдав щонайменше шість ударів, два з яких прийшлися безпосередньо на багатоповерхові житлові будинки у Слобідському районі.

Кореспондент Новини.LIVE побували на місці прильотів.

Реклама

Читайте також:

Росіяни атакували житлові багатоповерхівки дронами

В одному з помешкань уламки ворожого безпілотника пробили стіни, а частина двигуна "Шахеда" опинилась у коридорі квартири. Господарі на той момент були вдома, але вижили лише тому, що перебували в іншій кімнаті. Мер Харкова Ігор Терехов назвав це справжнім дивом.

Реклама

Станом на ранок, 5 червня, відомо про 13 постраждалих, серед них — двоє дітей. Терехов наголосив, що це не були удари по військових об'єктах — ціллю стали виключно житлові райони міста.

Унаслідок атаки у Слобідському районі пошкоджено сім багатоповерхівок. У дворах повністю вигоріли чотири автомобілі.

Реклама

Пошкоджений автомобіль. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений автомобіль. Фото: Новини.LIVE

На місці працюють екстрені служби, постраждалим надається медична та психологічна допомога.

Нагадаємо, у ніч проти 5 червня в Харкові пролунали сильні вибухи, у місті виникло одразу кілька пожеж.

У Харківській ОВА показали фото перших наслідків, які виявили екстрені служби при наданні допомоги в Харкові після атак.