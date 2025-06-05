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Сім будинків постраждали від нічної атаки в Харкові — фото

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Дата публікації: 5 червня 2025 09:26
Атака "Шахедами" на Харків 5 червня — фото наслідків
Пошкоджений будинок у Слобідському районі Харкова. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 5 червня Харків зазнав чергової масованої атаки дронів-камікадзе. Ворог завдав щонайменше шість ударів, два з яких прийшлися безпосередньо на багатоповерхові житлові будинки у Слобідському районі. 

Кореспондент Новини.LIVE побували на місці прильотів. 

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В одному з помешкань уламки ворожого безпілотника пробили стіни, а частина двигуна "Шахеда" опинилась у коридорі квартири. Господарі на той момент були вдома, але вижили лише тому, що перебували в іншій кімнаті. Мер Харкова Ігор Терехов назвав це справжнім дивом.

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Станом на ранок, 5 червня, відомо про 13 постраждалих, серед них — двоє дітей. Терехов наголосив, що це не були удари по військових об'єктах — ціллю стали виключно житлові райони міста.

Унаслідок атаки у Слобідському районі пошкоджено сім багатоповерхівок. У дворах повністю вигоріли чотири автомобілі.

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Слобідський район Харкова
Пошкоджений автомобіль. Фото: Новини.LIVE
Харків обстріл 5 червня
Пошкоджений автомобіль. Фото: Новини.LIVE

На місці працюють екстрені служби, постраждалим надається медична та психологічна допомога.

Нагадаємо, у ніч проти 5 червня в Харкові пролунали сильні вибухи, у місті виникло одразу кілька пожеж

У Харківській ОВА показали фото перших наслідків, які виявили екстрені служби при наданні допомоги в Харкові після атак. 

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Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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