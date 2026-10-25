Более 400 детей могли вывезти в РФ из Харьковской области — Синегубов

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Фото: facebook.com/synegubov.oleg

Более 400 детей могли быть насильно вывезены из Харьковской области в РФ во время оккупации украинских территорий в 2022 году. Точное количество детей пока сложно установить из-за отсутствия связи с российской стороной.

Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Сколько детей Россия могла вывезти из Харьковской области

Олег Синегубов сообщил, что Россия могла принудительно вывезти более 400 детей на свою территорию во время оккупации 2022 года. В то же время подтвердить эту информацию сложно, ведь РФ не ведет диалог с Украиной по этому поводу.

"По нашей информации, принудительно депортировано было более 400 детей со всей территории Харьковской области. Довольно трудно это подтвердить, потому что Россия, как мы понимаем, ни через одну из организаций не ведет коммуникацию по этой проблематике", — сказал он.

Часть детей удалось вернуть в Украину

Олег Синегубов также сообщил, что были случаи, когда таких детей возвращали из РФ. Он назвал это "фактически титанической работой Офиса Президента со всеми соответствующими органами, службами, спецподразделениями".

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По его словам, это было снято на видео с помощью специального дрона. На данный момент не установлено, кто именно это был.

Мы писали, что на этой же встрече с представителями СМИ Олег Синегубов подтвердил, что российские войска в очередной раз атаковали энергетические объекты области, речь идет о ТЭЦ-5. Он сообщил, что на одном из таких объектов работают 300 специалистов.

Новини.LIVE сообщали, что, по его словам, в Харьковской области также начали реализацию нового проекта по спасению раненых воинов из опасных участков фронта с помощью беспилотников. Харьковская область выделила на помощь украинским военным более 800 миллионов гривен.