Понад 400 дітей могли вивезти до РФ з Харківщини - Синєгубов

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: facebook.com/synegubov.oleg

Понад 400 дітей могли примусово вивезти з Харківщини до РФ під час окупації українських територій у 2022 році. Точну кількість дітей наразі складно встановити через відсутність комунікації з російською стороною.

Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Скільки дітей РФ могли вивезти з Харківщини

Олег Синєгубов повідомив, що Росія могла примусово вивести понад 400 дітей на свою територію під час окупації 2022 року. Водночас підтвердити цю інформацію важко, адже РФ не веде комунікацію з Україною з приводу цього.

"За нашою інформацією, примусово депортовано було понад 400 дітей з усієї території Харківської області. Досить важко її підтверджувати, тому що Росія, ми розуміємо, через жодну з організацій не веде комунікації щодо цієї проблематики", — сказав він.

Частину дітей вдалося повернути в Україну

Олег Синєгубов також повідомив, що були випадки, коли таких дітей повертали з РФ. Він назвав це "фактично титанічною роботою Офісу Президента з усіма дотичними органами, службами, спецпідрозділами".

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За його словами, це було зафільмовано, відповідним дроном. Наразі не встановлено, хто саме це був.

Ми писали, що на цій ж зустрічі з представниками медіа Олег Синєгубов підтвердив, що російські війська вкотре атакували енергетичні обʼєкти області, йдеться про ТЕЦ-5. Він повідомив, що на одному з таких об'єктів працюють 300 фахівців.

Новини.LIVE інформували, що також, за його словами, на Харківщині розпочали новий проєкт порятунку поранених воїнів з небезпечних ділянок фронту, за допомогою безпілотників. Харківська область виділила на допомогу українським військовим понад 800 мільйонів гривень.