Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Фото: facebook.com/synegubov.official

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты вновь атаковали энергетические объекты региона. В частности, речь идет о ТЭЦ-5. В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

Об этом Олег Синегубов сообщил на встрече с представителями СМИ, передает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Российские удары по энергообъектам Харьковской области

"Удары продолжаются, и совсем недавно, несколько дней назад, были нанесены удары по территории ТЭЦ-5 и по другим энергообъектам, по подстанциям самых разных типов. Ведутся восстановительные работы, которые проходят с трудом, задействовано большое количество людей", — отметил Синегубов.

В частности, на одном из объектов одновременно работают 300 человек. Речь идет о специалистах разных профилей. Также задействуется огромное количество техники.

В то же время Синегубов не назвал ориентировочных сроков устранения повреждений и не уточнил, какие именно объекты подверглись разрушениям.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на старшего сержанта роты БпЛА 1-го мотопехотного батальона 58-го ОМПБр с позывным "Викинг", на Вовчанском направлении российские подразделения не прекращают штурмов небольшими группами, пытаясь укрепить позиции вблизи государственной границы. Украинские защитники контролируют передвижения врага, выявляют его места сосредоточения и препятствуют дальнейшему продвижению.

А 23 октября российские оккупанты атаковали Харьков реактивными дронами. Под ударом противника оказались офисное здание, частные дома и гражданское предприятие.