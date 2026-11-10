Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: facebook.com/synegubov.oleg

В Харьковской области все теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции получили повреждения в результате российских атак. В частности, оккупанты наносили удары по объектам энергетики ракетами "Искандер". Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов назвал эту зиму самой тяжелой из всех, которые приходилось переживать.

Об этом Синегубов заявил во время общения с представителями СМИ во вторник, 10 ноября, сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Синегубов о повреждениях ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области

По словам Олега Синегубова, все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и теплоэлектростанции (ТЭС) Харьковской области получили повреждения в результате российских обстрелов.

По его словам, среди средств поражения, которые Россия применяла во время атак на энергетические объекты региона, были ракеты "Искандер". Синегубов также подчеркнул сложность нынешнего отопительного сезона и подтвердил, что предупреждения об особенно суровой зиме оправдались.

"У нас все ТЭЦ и ТЭС сейчас полностью повреждены, все имеют те или иные разрушения. Повреждения нанесены не только дронами, но и значительные разрушения, потому что враг наносит по ним удары "Искандерами"... Сейчас, опять же, подразделения ГСЧС, все наши энергетики работают круглосуточно, в три смены, чтобы ликвидировать последствия российских атак.

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Когда мы говорили, что эта зима будет самой тяжелой, это действительно так. Эта зима — самая тяжелая из всех, которые мы фактически переживали", — подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Новини.LIVE сообщали, что за прошедшие сутки, 9 ноября 2026 года, российские войска обстреляли Харьков и десять населенных пунктов Харьковской области, повредив жилые дома, магазины, автомобили и электросети. В результате атак пострадали восемь человек, в том числе ребенок в возрасте 1 года и 11 месяцев. Также медики оказали помощь пострадавшим от предыдущих обстрелов Изюма.

Новини.LIVE писали, что в Харькове до 30 декабря включительно перекрыли движение транспорта на участке улицы Бориса Шрамка — от переулка Кришталевого до переулка Винницкого. Ограничения связаны с проведением работ на газовом колодце. Объехать закрытый участок водители могут по прилегающим улицам и переулкам, в частности по Большой Панасовской.