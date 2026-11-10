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Головна Харків Синєгубов: Росія пошкодила всі ТЕЦ і ТЕС на Харківщині

Синєгубов: Росія пошкодила всі ТЕЦ і ТЕС на Харківщині

Ua ru
10 листопада 2026 21:41
Ексклюзив
Удари РФ пошкодили всі ТЕЦ і ТЕС Харківської області facebook.com/synegubov.oleg
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: facebook.com/synegubov.oleg

На Харківщині всі теплоелектроцентралі та теплоелектростанції зазнали пошкоджень унаслідок російських атак. Зокрема, окупанти завдавали ударів по об'єктах енергетики ракетами "Іскандер". Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав цю зиму найважчою з тих, які доводилося переживати.

Про це Синєгубов сказав під час спілкування з представниками ЗМІ у вівторок, 10 листопада, інформує журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Синєгубов про пошкодження ТЕЦ і ТЕС на Харківщині

За словами Олега Синєгубов, усі теплоелектроцентралі (ТЕЦ) і теплоелектростанції (ТЕС) Харківської області мають руйнування внаслідок російських обстрілів.

За його словами, серед засобів ураження, які Росія застосовувала під час атак на енергетичні об'єкти регіону, були ракети "Іскандер". Синєгубов також наголосив на складності нинішнього опалювального сезону та підтвердив, що попередження про особливо важку зиму справдилися.

"У нас всі ТЕЦ та ТЕС абсолютно пошкоджені зараз, всі мають певні руйнування. Руйнування мають не лише від дронів, а й великі руйнування, тому що ворог б'є "Іскандерами" по них... Зараз знову ж таки підрозділи ДСНС, всі наші енергетики працюють цілодобово, в три зміни, для того, щоб ліквідувати наслідки російських атак.

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Коли ми говорили, що ця зима буде найважчою, це дійсно так. Ця зима найважча з усіх тих, що ми фактично проходили", — наголосив очільник Харківської ОВА.

Новини.LIVE інформували, що минулої доби 9 листопада 2026 року російські війська обстріляли Харків і десять населених пунктів Харківської області, пошкодивши житлові будинки, магазини, автомобілі та електромережі. Унаслідок атак постраждали восьмеро людей, зокрема дитина віком 1 рік і 11 місяців. Також медики надали допомогу постраждалим від попередніх обстрілів Ізюма.

Новини.LIVE писали, що у Харкові до 30 грудня включно перекрили рух транспорту на частині вулиці Бориса Шрамка — від провулка Кришталевого до провулка Вінницького. Обмеження пов’язані з проведенням робіт на газовому колодязі. Об’їхати закриту ділянку водії можуть прилеглими вулицями та провулками, зокрема Великою Панасівською.

Харків Харківська область обстріли Олег Синєгубов енергосистема енергетика атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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