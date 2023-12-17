Синегубов назвал населенные пункты Харьковщины, которые больше всего страдают от обстрелов

Уничтоженный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: Олег Синегубов

В течение суток более 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным обстрелам врага. В результате атак повреждены частные дома. Среди наиболее часто обстреливаемых городов и поселков Харькова Волчанск, Купянск, Синьковка, Петропавловка и другие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Вражеские обстрелы Харьковщины в течение суток

Среди населенных пунктов, подвергшихся артиллерийским и минометным обстрелам врага Уды Богодуховского района, Казачья Лопань Харьковского района, Старица, Волчанск Чугуевского района, Тополя Купянского района и другие.

По информации Синегубова, Бологовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Берестово Купянского района оккупанты атаковали из авиации.

Волчанск потерпел наибольшее поражение от врага. По словам главы ОГА, его атаковали по меньшей мере три раза за последние сутки. В результате вражеских ударов разрушены частные домовладения и хозяйственные постройки. Пострадавших среди населения нет.

"В 15:20 армия РФ нанесла удары по пгт Белый Колодец Чугуевского района", — указал глава ОГА.

Синегубов также добавил, что бойцам ВСУ удалось отразить 14 атак оккупационных войск в районе Синьковки Купянского района.

Ситуация с электроэнергией в Харьковской области

В Харьковской области бушует непогода. В результате плохих погодных условий без электроэнергии в настоящее время 3945 жителей области.

"Бригады энергетиков продолжают возобновление электроснабжения в Барвенковской, Близнюковской, Волчанской, Купянской, Чугуевской и Лозовской общинах", — отметил Синегубов.

Руководитель ОВА сообщил о том, что за сутки работники взрывотехнического подразделения ГСЧС обследовали более 2,4 га и обезвредили 119 взрывоопасных устройств.

Сообщения об обстрелах Харьковщины. Фото: скриншот поста Синегубова

Напомним, в ночь на 16 декабря российские оккупанты нанесли артиллерийские и минометные удары по Харьковщине. В Изюмском районе произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. В руках 15-летнего подростка сдетонировала взрывчатка. Парень получил взрывные травмы обеих рук.

Добавим, российские оккупанты из артиллерийской установки "Пион" обстреляли Купянск, что на Харьковщине. В результате очередной атаки врага были уничтожены и повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.