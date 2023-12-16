Ворожий обстріл Харківщини — у ДСНС розповіли, куди сталися влучання

Пожежа в будинку. Фото: ДСНС

В ніч на 16 грудня російські окупанти завдали артилерійських та мінометних ударів по Харківщині. В Ізюмському районі стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. В руках 15-річного підлітка здетонувала вибухівка. Хлопець отримав вибухові травми обох рук.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України у Харківській області.

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За даними ДСНС, росіяни здійснили обстріл с. Богуславка Ізюмського району. Там сталася пожежа приватного будинку на площі 120 кв. м. Повідомляється, що постраждалих внаслідок займання немає.

Загалом артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, серед них Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Як зазначив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, українським військовим вдалося відбити дев'ять атак росіян в районі Синьківки Куп'янського району.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Російські загарбники атакували також Куп'янськ. Там внаслідок обстрілу сталося руйнування літньої кухні приватного будинку, а також вибито вікна. Постраждалих немає.

За попередньою інформацією, село Богуславка Ізюмського району ворог атакував БпЛА типу Shahed. Внаслідок атаки сталося загоряння приватного будинку.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Детонація вибухового пристрою в руках підлітка

Зазначається що у селі Донецьке Ізюмського району в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій.

"За попередніми даними 15-річний підліток, гуляючи в лісопосадці, знайшов вибуховий пристрій, який здетонував в його руках. Хлопець отримав вибухові травми обох рук", — додали в ДСНС.

Хлопця направили в лікарню і наразі його стан середній.

Повідомлення про атаку на Харківщину. Фото: скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, на Харківщині знеструмлено 136 населених пунктів, без світла залишились понад 43 тисячі абонентів. Це відбувається у зв'язку з негодою.

Додамо, українці продовжують евакуйовуватися з прифронтових територій через наслідки російської агресії. Така доля спіткала і 84-річну Поліну Павліну із Купʼянського району. Її будинок, в якому вона жила ціле життя, розбили окупанти.