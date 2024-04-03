Синегубов рассказал об угрозе РФ "захватить Харьков"

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: kharkivoda.gov.ua

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что планы России по "захвату Харькова" были известны и раньше. В настоящее время ежедневно продолжаются работы по усилению обороноспособности города.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в интервью РБК-Украина.

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"Не случайно город Харьков имеет звание город-герой. Харьков устоял в тех условиях, а мы ведь не стоим на месте. Мы ежедневно работаем над усилением обороноспособности. Поэтому они могут для себя планировать все что угодно", — подчеркнул глава Харьковской областной военной администрации.

По его словам, планы россиян по "захвату Харькова" были известны и раньше.

"Они ставили себе сроки по отражению определенных деоккупированных нами территорий и окружения города Харькова. Извините, они по Купянскому направлению стираются просто полностью уже фактически 10 месяцев, где ведут активную работу наши ВСУ", — добавил глава ОВА.

Напомним, что в украинском информационном пространстве появляются сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о проведении эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за предполагаемого окружения города российскими оккупантами. Впрочем, эта информация является вражеской информационно-психологической операцией.

Также мы писали о том, что в Украине распространяется информация о том, что россияне готовят наступление на Харьков. Однако по словам начальника харьковского гарнизона, бригадного генерала Сергея Мельника, каких-либо наступательных действий пока от оккупантов не предвидится.