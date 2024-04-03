Синегубов рассказал об угрозе РФ "захватить Харьков"

Синегубов объяснил, существует ли угроза со стороны РФ "захватить Харьков"
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что планы России по "захвату Харькова" были известны и раньше. В настоящее время ежедневно продолжаются работы по усилению обороноспособности города.
Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в интервью РБК-Украина.
Захватят ли россияне Харьков
"Не случайно город Харьков имеет звание город-герой. Харьков устоял в тех условиях, а мы ведь не стоим на месте. Мы ежедневно работаем над усилением обороноспособности. Поэтому они могут для себя планировать все что угодно", — подчеркнул глава Харьковской областной военной администрации.
По его словам, планы россиян по "захвату Харькова" были известны и раньше.
"Они ставили себе сроки по отражению определенных деоккупированных нами территорий и окружения города Харькова. Извините, они по Купянскому направлению стираются просто полностью уже фактически 10 месяцев, где ведут активную работу наши ВСУ", — добавил глава ОВА.
Напомним, что в украинском информационном пространстве появляются сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о проведении эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за предполагаемого окружения города российскими оккупантами. Впрочем, эта информация является вражеской информационно-психологической операцией.
Также мы писали о том, что в Украине распространяется информация о том, что россияне готовят наступление на Харьков. Однако по словам начальника харьковского гарнизона, бригадного генерала Сергея Мельника, каких-либо наступательных действий пока от оккупантов не предвидится.
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