Синєгубов розповів про загрозу РФ "захопити Харків"

Синєгубов пояснив, чи існує загроза з боку РФ "захопити Харків"
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що плани Росії щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше. Наразі щодня тривають роботи над посиленням обороноздатності міста.
Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Чи захоплять росіяни Харків
"Невипадково місто Харків має звання місто-герой. Харків встояв в тих умовах, а ми ж не стоїмо на місці. Ми щодня працюємо над посиленням обороноздатності. Тому вони можуть для себе планувати все що завгодно", — підкреслив голова Харківської обласної військової адміністрації.
За його словами, плани росіян щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше.
"Вони ставили собі терміни щодо відбиття певних деокупованих нами територій і оточення міста Харкова. Пробачте, вони по Куп'янському напрямку стираються просто вщент вже фактично 10 місяців, де ведуть активну роботу наші ЗСУ", — додав глава ОВА.
Нагадаємо, що в українському інформаційному просторі з’являються повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами. Втім, ця інформація є ворожою інформаційно-психологічною операцією.
Також ми писали про те, що в Україні шириться інформація про те, що росіяни готують наступ на Харків. Однак за словами начальника харківського гарнізону, бригадного генерала Сергія Мельника, якихось наступальних дій поки що від окупантів не передбачається.
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