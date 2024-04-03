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Синєгубов пояснив, чи існує загроза з боку РФ "захопити Харків"

3 квітня 2024 19:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Синєгубов розповів про загрозу РФ "захопити Харків"
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: kharkivoda.gov.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що плани Росії щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше. Наразі щодня тривають роботи над посиленням обороноздатності міста.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Невипадково місто Харків має звання місто-герой. Харків встояв в тих умовах, а ми ж не стоїмо на місці. Ми щодня працюємо над посиленням обороноздатності. Тому вони можуть для себе планувати все що завгодно", — підкреслив голова Харківської обласної військової адміністрації.

За його словами, плани росіян щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше.

"Вони ставили собі терміни щодо відбиття певних деокупованих нами територій і оточення міста Харкова. Пробачте, вони по Куп'янському напрямку стираються просто вщент вже фактично 10 місяців, де ведуть активну роботу наші ЗСУ", — додав глава ОВА.

Нагадаємо, що в українському інформаційному просторі з’являються повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами. Втім, ця інформація є ворожою інформаційно-психологічною операцією. 

Також ми писали про те, що в Україні шириться інформація про те, що росіяни готують наступ на Харків. Однак за словами начальника харківського гарнізону, бригадного генерала Сергія Мельника, якихось наступальних дій поки що від окупантів не передбачається.

російські війська
Харків
Харківська область
Олег Синєгубов
окупація

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