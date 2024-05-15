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Синегубов объяснил, как "зубы дракона" оказались в окрестностях Харьковщины, а не на фронте

15 мая 2024 23:32
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Синегубов разъяснил почему на Харьковщине были неиспользованы тетраэдры
Установка тетраэдров. Фото: командование Объединенных сил ВСУ.
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Харьковской области, на границе с РФ, были найдены неиспользованные "зубы дракона". Синегубов рассказал об установке тетраэдров в 2023 и 2024 годах.

Информацию об этом Олег Синегубов обнародовал в официальном телеграм-канале главы Харьковской облгосадминистрации в среду, 15 мая.

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Почему в Харьковской области были не использованы тетраэдры

Тетраэдры — противотанковые бетонные заградительные элементы. По словам Синегубова, все работы по установлению тетраэдров с йогозой рассчитаны на 2023-2024 годы. Задания, которые ставили военные за 2023 год, выполнены на 100%.

Синегубов объяснил, как "зубы дракона" оказались в окрестностях Харьковщины, а не на фронте - фото 1
Фото оборонительных сооружений "Зубы дракона", которое распространялось по российскому ИПСО.

"На фото, распространяемых в сетях, изображены остатки материалов, которые по просьбе одной из бригад вывез подрядчик для последующей установки. Важно: эти остатки — это 0,4% от общей проделанной работы по ограждениям такого типа. То есть это далеко не стратегическое количество тетраэдров, которое, "по словам некоторых блогеров", могло бы вообще теоретически повлиять на ход боевых действий", — говорится в сообщении.

Планы по установке фортификационных сооружений в 2024 году

Глава Харьковской ОВ отметил, что, согласно плану, часть работ начали выполнять уже в 2024 году. Из-за постоянных обстрелов на некоторых участках работы были приостановлены. Как только появится физическая возможность, они будут выполнены.

Информационные вбросы по Харьковщине

"Все эти информационные вбросы начались ровно в день наступления оккупантов на Волчанск. Еще с прошлой недели тиражировались разные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы ремонтах дорог на Волчанск за почти 400 млн грн, то об отсутствии фортификаций и так далее. Все эти материалы — ИПСО, они выходили в примерно одинаковое время, с одинаковыми заголовками" — пишет Синегубов.

Он также добавил, что распространение подобной дезинформации дискредитирует военных, власть и исполнителей всех оборонных работ. А еще распространяет хаос и вражду между украинцами.

Ранее мы писали, что подрядчики, отвечающие за строительство фортификационных сооружений в Харьковской области, отчитаются о выполненных работах. Это произойдет на заседании группы "Прозрачность и подотчетность".

Мы также сообщали, что в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи об отсутствии линий обороны в Харьковской области. Правда, сейчас вести строительные работы и возводить фортификации в определенных регионах невозможно, потому что это риск жизни инженеров.

Напомним, что на Харьковском направлении оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.

Харьков
Харьковская область
Харьковская ОГА
Олег Синегубов
война в Украине

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