В Харькове возросло количество жертв в результате обстрела 23 мая

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: скриншот с видео

В Харькове возросло число погибших и раненых в результате российского обстрела в четверг, 23 мая. Известно, что враг убил шесть человек и ранил еще 16.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Последствия обстрела Харькова

Попадание зафиксировано по Холодногорскому и Основянскому районам. По словам Синегубова, предприятие, куда осуществлен российский обстрел — обычная типография.

"У нас было девять ракетных ударов непосредственно по городу Харькову, еще три удара по населенному пункту Люботин — это Харьковский район. По городу Харькову два района: Холодногорский и Основянский", — рассказал он.

Он подчеркнул, что враг бил именно по гражданской инфраструктуре, ведь в местах попаданий и рядом с ними нет ни одного военного объекта.

"На предприятии во время удара работали более 50 работников. Поисковые работы еще не завершились", — сообщил Синегубов.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел утром 23 мая. Глава ОВА Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.

Впоследствии стало известно, что под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие и раненые.