Стан водія харківського тролейбуса після ракетної атаки

Пошкоджений після ракетного удару тролейбус в Харкові. Фото: Факти ICTV

Водій харківського тролейбуса Юрій Орел вижив після ракетної атаки, коли він перебував в самому епіцентрі удару. Однак чоловіку довелось ампутувати одну ногу, іншу лікарям вдалося зберегти.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram в середу, 22 травня.

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Стан здоров'я водія тролейбуса та обстріл Харкова

Як повідомив міський голова Харкова, напередодні на Олексіївці відбулося влучання російської ракети. Постраждало десять людей, у тому числі і Юрій Орел — водій тролейбуса, який опинився в самому епіцентрі вибуху.

"Стан здоровʼя — стабільний. Забезпечений усім необхідним. Одну ногу, на жаль, довелося ампутувати, другу — медикам вдалося вберегти", — розповів Терехов про водія та його самопочуття.

Пост Терехова в Telegram

Також міський голова зазначив, що місцева влада не залишить Юрія сам на сам із цією бідою. Він пообіцяв, що водієві допомагатимуть під час лікування, протезування та реабілітації.

Крім того, профком підприємства, де працював Юрій, відкрив збір коштів для його лікування.

Нагадаємо, напередодні, 22 травня, російські війська атакували Харків ракетами, через вибухи постраждало понад 10 людей.

Згодом правоохоронці показали моторошні кадри перших хвилин після обстрілу та його наслідки.