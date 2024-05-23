Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Став відомий стан водія тролейбуса, який опинився в епіцентрі ракетного удару в Харкові arrow

Став відомий стан водія тролейбуса, який опинився в епіцентрі ракетного удару в Харкові

23 травня 2024 08:39
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Стан водія харківського тролейбуса після ракетної атаки
Пошкоджений після ракетного удару тролейбус в Харкові. Фото: Факти ICTV
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Водій харківського тролейбуса Юрій Орел вижив після ракетної атаки, коли він перебував в самому епіцентрі удару. Однак чоловіку довелось ампутувати одну ногу, іншу лікарям вдалося зберегти. 

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram в середу, 22 травня.

Читайте також:

Стан здоров'я водія тролейбуса та обстріл Харкова

Як повідомив міський голова Харкова, напередодні на Олексіївці відбулося влучання російської ракети. Постраждало десять людей, у тому числі і Юрій Орел — водій тролейбуса, який опинився в самому епіцентрі вибуху.

"Стан здоровʼя — стабільний. Забезпечений усім необхідним. Одну ногу, на жаль, довелося ампутувати, другу — медикам вдалося вберегти", — розповів Терехов про водія та його самопочуття.

Пост Терехова
Пост Терехова в Telegram

Також міський голова зазначив, що місцева влада не залишить Юрія сам на сам із цією бідою. Він пообіцяв, що водієві допомагатимуть під час лікування, протезування та реабілітації.

Крім того, профком підприємства, де працював Юрій, відкрив збір коштів для його лікування.

Нагадаємо, напередодні, 22 травня, російські війська атакували Харків ракетами, через вибухи постраждало понад 10 людей.

Згодом правоохоронці показали моторошні кадри перших хвилин після обстрілу та його наслідки. 

Харків
обстріли
медицина
війна в Україні
атака
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ