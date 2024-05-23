У Харкові зросла кількість жертв внаслідок обстрілу 23 травня

Синєгубов повідомив про зростання кількості загиблих внаслідок обстрілу Харкова
У Харкові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу у четвер, 23 травня. Відомо, що ворог вбив шість осіб та поранив ще 16.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Наслідки обстрілу Харкова
Влучання зафіксовано по Холодногірському та Основ'янському районах. За словами Синєгубова, підприємство, куди здійснено російський обстріл — звичайна друкарня.
"У нас було дев'ять ракетних ударів безпосередньо по місту Харкову, ще три удари по населеному пункту Люботин — це Харківський район. По місту Харкову два райони: Холодногірський та Основ'янський", — розповів він.
Він наголосив, що ворог бив саме по цивільній інфраструктурі, адже у місцях влучань та поряд ними немає жодного військового об'єкту.
"На підприємстві під час удару працювали більше 50 працівників. Пошукові роботи ще не завершились", — повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав зранку 23 травня. Очільник ОВА Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.
Згодом стало відомо, що під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
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