У Харкові зросла кількість жертв внаслідок обстрілу 23 травня

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: скриншот з відео

У Харкові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу у четвер, 23 травня. Відомо, що ворог вбив шість осіб та поранив ще 16.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Влучання зафіксовано по Холодногірському та Основ'янському районах. За словами Синєгубова, підприємство, куди здійснено російський обстріл — звичайна друкарня.

"У нас було дев'ять ракетних ударів безпосередньо по місту Харкову, ще три удари по населеному пункту Люботин — це Харківський район. По місту Харкову два райони: Холодногірський та Основ'янський", — розповів він.

Він наголосив, що ворог бив саме по цивільній інфраструктурі, адже у місцях влучань та поряд ними немає жодного військового об'єкту.

"На підприємстві під час удару працювали більше 50 працівників. Пошукові роботи ще не завершились", — повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав зранку 23 травня. Очільник ОВА Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.

Згодом стало відомо, що під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.