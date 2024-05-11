Синегубов проинформировал о ситуации со сдерживанием российского наступления на Харьковщине
Российские войска начали новое наступление на Харьковскую область. Глава Областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по состоянию на субботу, 11 мая, "серая" зона не увеличилась.
Об этом с брифинга Синегубова сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Ситуация на Харьковском направлении
"Враг продолжает активизацию на севере нашей области. Сейчас на слобожанском направлении наши воины отразили девять атак, в частности это территория населенных пунктов Красное, Морховец, Олейниково, Гатище и другие. Ну и так же враг пытается продвигаться вглубь территории", — сказал он.
По словам Синегубова, идут активные боевые действия на территории населенных пунктов Стрелечье, Пыльная и Борисовка. Также в районе Олейниково и Огурцово.
Он заметил, что ситуация по этим направлениям полностью контролируемая, "сюрпризов" враг для нас не принес. Россияне наткнулись на огневое поражение наших боевых бригад в Харьковской области, сейчас продолжаются активные боевые действия на приграничье.
"О серой зоне — она пока не увеличилась. То есть фронт стабилизировался. Далее будем наблюдать и верить в ВСУ", — добавил глава ОВА.
Напомним, в течение сегодняшнего дня враг сбросил на Волчанск и населенные пункты около 20 авиационных бомб.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские войска уже вторые сутки ведут контрударные действия на Харьковщине.
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