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Синегубов проинформировал о ситуации со сдерживанием российского наступления на Харьковщине

11 мая 2024 22:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Синегубов проинформировал о ситуации со сдерживанием российского наступления на Харьковщине
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Главком
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска начали новое наступление на Харьковскую область. Глава Областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по состоянию на субботу, 11 мая, "серая" зона не увеличилась.

Об этом с брифинга Синегубова сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Ситуация на Харьковском направлении

"Враг продолжает активизацию на севере нашей области. Сейчас на слобожанском направлении наши воины отразили девять атак, в частности это территория населенных пунктов Красное, Морховец, Олейниково, Гатище и другие. Ну и так же враг пытается продвигаться вглубь территории", — сказал он.

По словам Синегубова, идут активные боевые действия на территории населенных пунктов Стрелечье, Пыльная и Борисовка. Также в районе Олейниково и Огурцово.

Он заметил, что ситуация по этим направлениям полностью контролируемая, "сюрпризов" враг для нас не принес. Россияне наткнулись на огневое поражение наших боевых бригад в Харьковской области, сейчас продолжаются активные боевые действия на приграничье.

"О серой зоне — она пока не увеличилась. То есть фронт стабилизировался. Далее будем наблюдать и верить в ВСУ", — добавил глава ОВА.

Напомним, в течение сегодняшнего дня враг сбросил на Волчанск и населенные пункты около 20 авиационных бомб.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские войска уже вторые сутки ведут контрударные действия на Харьковщине.

Харьковская область
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине
фронт
наступление

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