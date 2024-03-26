Синегубов прокомментировал очередные намерения России захватить Харьков
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал очередные намерения российского диктатора Владимира Путина захватить город. По его словам, за 761 день полномасштабной войны армия врага не смогла в бою оккупировать ни один крупный украинский город.
Об этом Олег Синегубов написал в Telegram во вторник, 26 марта.
Намерения РФ захватить Харьков
Синегубов отметил, что победить несокрушимых харьковчан оккупанты не смогли ни в 2022-м, ни в 2023-м, как и удержать позиции в населенных пунктах области. В то же время уже третий год диктатор РФ Путин хочет взять Харьков.
"Средневековая тактика варваров: то, что не могут взять на поле битвы, — обстреливают ракетами, самолетами и артиллерией. Поэтому безумные фантазии оккупантов сопровождаются ежедневными обстрелами гражданского населения. Но уничтожение домов мирных людей, это единственное, что могут совершать оккупанты от бессилия на фронте", — подчеркнул Синегубов.
По его словам, все мы имеем единый и справедливый ответ на подобного рода "заявления". Украинские военные ежедневно его доказывают на поле боя.
Напомним, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий назвал точную дату полного восстановления электроснабжения в Харькове. По его словам, сейчас на это необходимо около двух недель.
Также Харьков до сих пор приходит в себя от российской атаки в пятницу, 22 марта. Враг обстреливал энергообъекты города, в результате чего без света остаются несколько тысяч человек.
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