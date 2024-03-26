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Синегубов прокомментировал очередные намерения России захватить Харьков

26 марта 2024 22:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Синегубов прокомментировал очередные намерения России захватить Харьков
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал очередные намерения российского диктатора Владимира Путина захватить город. По его словам, за 761 день полномасштабной войны армия врага не смогла в бою оккупировать ни один крупный украинский город.

Об этом Олег Синегубов написал в Telegram во вторник, 26 марта.

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Намерения РФ захватить Харьков

Синегубов отметил, что победить несокрушимых харьковчан оккупанты не смогли ни в 2022-м, ни в 2023-м, как и удержать позиции в населенных пунктах области. В то же время уже третий год диктатор РФ Путин хочет взять Харьков.

"Средневековая тактика варваров: то, что не могут взять на поле битвы, — обстреливают ракетами, самолетами и артиллерией. Поэтому безумные фантазии оккупантов сопровождаются ежедневными обстрелами гражданского населения. Но уничтожение домов мирных людей, это единственное, что могут совершать оккупанты от бессилия на фронте", — подчеркнул Синегубов.

По его словам, все мы имеем единый и справедливый ответ на подобного рода "заявления". Украинские военные ежедневно его доказывают на поле боя.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий назвал точную дату полного восстановления электроснабжения в Харькове. По его словам, сейчас на это необходимо около двух недель.

Также Харьков до сих пор приходит в себя от российской атаки в пятницу, 22 марта. Враг обстреливал энергообъекты города, в результате чего без света остаются несколько тысяч человек.

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