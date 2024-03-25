Знеструмлений Харків — який вигляд має місто після російських обстрілів

Знеструмлений Харків. Фото: "Телеграф"

Харків досі оговтується від російської атаки у п'ятницю, 22 березня. Ворог обстрілював енергооб'єкти міста, внаслідок чого без світла залишаються декілька тисяч людей.

Який вигляд має знеструмлений Харків показав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов у понеділок, 25 березня.

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Світло хоч і ненадовго, але все частіше з’являється у будинках харків’ян, а сьогодні у місті вдалося відновити роботу метро.

Внаслідок пошкодження ТЕЦ та всіх підстанцій, в Харкові та області довелося повернути графіки відключення електрики.

Знеструмлений Харків. Фото: "Телеграф"

Знеструмлений Харків. Фото: "Телеграф"

Знеструмлений Харків. Фото: "Телеграф"

Знеструмлений Харків. Фото: "Телеграф"

Знеструмлений Харків. Фото: "Телеграф"

Обстріл Харкова — що відомо

Нагадаємо, 22 березня у Харкові та області пролунали вибухи. Росія завдала удару по критичній інфраструктурі міста. Терехов заявив, що в Харкові пролунало близько 15 вибухів, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом.

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що енергетики відновлюють живлення у Харкові у два етапи. Спочатку це відновлення критичної інфраструктури міста, а тоді підживлення містян.

У місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%. З водопостачанням наразі проблем немає, доступ до нього мають усі місцеві жителі.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області. Він буде діяти у період із 25 по 31 березня.

Кудрицький заявив, що ситуація зі світлом у Харкові може покращитися приблизно через тиждень.