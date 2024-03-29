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Синегубов отреагировал на возможное наступление РФ на Харьков — как в регионе готовятся к штурму

29 марта 2024 13:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Синегубов отреагировал на возможное наступление РФ на Харьков — как в регионе готовятся к штурму
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: kharkivoda.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отреагировал на информацию о повторном наступлении россиян на регион. По его словам, в области еще с начала полномасштабного вторжения готовятся к штурму оккупантов, в частности, возводят фортификационные сооружения и усиливают обороноспособность государства.

Об этом глава Харьковской ОВА сообщил в эфире телемарафона в пятницу, 29 марта.

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Синегубов указал, что на прифронтовых территориях Харьковщины не наблюдается скопления российских войск. Однако в регионе все равно готовятся к возможному наступлению оккупантов.

"Мы к этому фактически готовимся с 24 февраля 2022 года, поэтому здесь ничего нового для нас нет. Мы фактически ежедневно работаем над повышением обороноспособности, над возведением новых фортификационных сооружений. Мы должны объединить все усилия, чтобы наши военные были максимально эффективными", — отметил глава ОВА.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, отвечая на вопрос о возможном наступлении РФ на Харьков, заявил, что пока нельзя игнорировать какие-либо данные о подготовке врага к таким действиям.

Также мы писали, что Олег Синегубов прокомментировал очередные намерения российского диктатора Владимира Путина захватить город. По его словам, за 761 день полномасштабной войны армия врага не смогла в бою оккупировать ни один крупный украинский город.

война
российские войска
ВСУ
Харьков
Украина
Харьковская область
Олег Синегубов
наступление

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