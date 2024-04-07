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Синегубов рассказал, есть ли в Харькове угроза для масштабного отключения света

7 апреля 2024 18:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Синегубов рассказал, есть ли в Харькове угроза для масштабного отключения света
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в настоящее время в городе остается нехватка мощностей. Однако угрозы для масштабного отключения света по Харькову сейчас нет.

Об этом Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона в воскресенье, 7 апреля.

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"О блекаутах пока не говорим. Действуют плановые отключения света", — отметил Синегубов.

По его словам, наблюдается нехватка мощностей, однако угрозы для масштабного отключения света по городу пока нет.

Глава Харьковской ОВА говорит, что в городе наблюдается изменение тактики российских обстрелов: оккупанты системно днем и ночью наносят повторные удары по одной локации.

Он призвал жителей Харькова и области соблюдать осторожность во время воздушных тревог и ходить в укрытие.

Напомним, россияне продолжают непрерывные обстрелы Харькова. В городе днем, 7 апреля, было слышно по меньшей мере два взрыва.

Известно, что захватчики ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.

война
Харьков
электроэнергия
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

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