Синегубов рассказал, есть ли в Харькове угроза для масштабного отключения света
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в настоящее время в городе остается нехватка мощностей. Однако угрозы для масштабного отключения света по Харькову сейчас нет.
Об этом Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона в воскресенье, 7 апреля.
Ситуация со светом в Харькове
"О блекаутах пока не говорим. Действуют плановые отключения света", — отметил Синегубов.
По его словам, наблюдается нехватка мощностей, однако угрозы для масштабного отключения света по городу пока нет.
Глава Харьковской ОВА говорит, что в городе наблюдается изменение тактики российских обстрелов: оккупанты системно днем и ночью наносят повторные удары по одной локации.
Он призвал жителей Харькова и области соблюдать осторожность во время воздушных тревог и ходить в укрытие.
Напомним, россияне продолжают непрерывные обстрелы Харькова. В городе днем, 7 апреля, было слышно по меньшей мере два взрыва.
Известно, что захватчики ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.
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