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Синєгубов розповів, чи є в Харкові загроза для масштабного відключення світла

7 квітня 2024 18:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Синєгубов розповів, чи є в Харкові загроза для масштабного відключення світла
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що наразі в місті лишається нестача потужностей. Однак загрози для масштабного відключення світла по Харкову наразі немає.

Про це Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону у неділю, 7 квітня.

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"Про блекаути наразі не говоримо. Діють планові відключення світла", — зазначив Синєгубов. 

За його словами, спостерігається нестача потужностей, проте загрози для масштабного відключення світла по місту наразі немає.

Очільник Харківської ОВА каже, що в місті спостерігається зміна тактики російських обстрілів: окупанти системно вдень і вночі завдають повторних ударів по одній локації.

Він закликав жителів Харкова та області бути обережними під час повітряних тривог та ходити в укриття.

Нагадаємо, росіяни продовжують безперервні обстріли Харкова. У місті вдень, 7 квітня, було чутно щонайменше два вибухи.

Відомо, що загарбники вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ять людей.

війна
Харків
електроенергія
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

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