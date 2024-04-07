Синєгубов розповів, чи є в Харкові загроза для масштабного відключення світла
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що наразі в місті лишається нестача потужностей. Однак загрози для масштабного відключення світла по Харкову наразі немає.
Про це Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону у неділю, 7 квітня.
Ситуація зі світлом у Харкові
"Про блекаути наразі не говоримо. Діють планові відключення світла", — зазначив Синєгубов.
За його словами, спостерігається нестача потужностей, проте загрози для масштабного відключення світла по місту наразі немає.
Очільник Харківської ОВА каже, що в місті спостерігається зміна тактики російських обстрілів: окупанти системно вдень і вночі завдають повторних ударів по одній локації.
Він закликав жителів Харкова та області бути обережними під час повітряних тривог та ходити в укриття.
Нагадаємо, росіяни продовжують безперервні обстріли Харкова. У місті вдень, 7 квітня, було чутно щонайменше два вибухи.
Відомо, що загарбники вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ять людей.
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